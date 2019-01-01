كورتوا: أحترم أتلتيكو مدريد وسنواتي معهم لن تُمحى

حارس مرمى ريال مدريد كورتوا يؤكد على احترامه لفريقه القديم أتلتيكو مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد ثيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد على سعادته بالانتصار الأول له في ديربي العاصمة الإسبانية أمام فريقه الأسبق أتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم السبت في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وعن استقبال جماهير الروخيبلانكوس له قال الحارس الدولي البلجيكي: "لقد تحليت بالهدوء وكنت أتوق للعب فقط، لقد لعبت معهم ثلاث سنوات ولا يمكن محوها".

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كما أضاف حارس تشيلسي السابق: "هناك احترام لي وجماهير أتلتيكو مدريد تقابلني في الشارع وتتمنى لي الأفضل دائمًا، ولكن مثل هذه الأمور تحدث في الديربي دومًا".

أما عن التحكيم وحظوظ ريال مدريد في المنافسة على البطولات هذا الموسم قال كورتوا: "الفيديو أوقف المباراة في أكثر من مرة، ولكن في النهاية علينا احترام حكم المباراة، الليجا لم تنتهِ، أكتوبر كان شهرًا سيئًا ويناير أيضًا، ولكننا الآن نمر بحال جيد ونلعب بشكل جيد أمام منافسينا المباشرين وهذا الشهر حاسم".

كما أضاف أفضل حارس في العالم لعام 2018: "لا نركز على دوري أبطال أوروبا فقط، نعطي أفضل ما لدينا في كل مباراة في أي مسابقة".

يذكر أن ريال مدريد سيواجه أياكس أمستردام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.