كوراكاو ضد ساحل العاج: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 5 لينكولن فاينانشال فيلد

ستنطلق مباراة كوراكاو ضد ساحل العاج في 25 يونيو 2026 الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة ومعلومات أخرى

لا يزال حلم كوراكاو حياً. لا يزال بإمكان رجال ديك أدفوكات الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب بعد تعادلهم مع الإكوادور بنتيجة 0-0 في كانساس سيتي يوم السبت. قام الحارس المخضرم إلوي روم بـ 15 تصدياً مذهلاً، حيث تمكنوا من إجبار فريق يتفوق عليهم بأكثر من 50 مرتبة في التصنيف العالمي على التعادل. ويعد هذا الأمر مثيراً للإعجاب بشكل أكبر بالنظر إلى الهزيمة الساحقة التي تعرضوا لها بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في الجولة الافتتاحية.

بدأ الإيفواريون مشوارهم بفوز 1-0 على الإكوادور بفضل هدف متأخر سجله يان ديوماندي. وفي الجولة الثانية، استقبلوا هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخسروا 2-1 أمام ألمانيا.

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اللاعبون الرئيسيون ومدرب كوراكاو

سيتولى المدرب الهولندي الأسطوري ديك أدفوكات مهمة قيادة هذه الدولة الجزرية في أول مشاركة لها في كأس العالم. وكان جيرفان كاستانير شخصية بارزة في التصفيات، حيث سجل خمسة أهداف، بينما سجل نجم أستون فيلا السابق لياندرو باكونا ثلاث تمريرات حاسمة. وقد يحتاج الفريق إلى اللعب بعقلية عملية في القارة الأمريكية، ومن المرجح أن يكون الحارس روم مشغولاً مرة أخرى.

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اللاعبون الرئيسيون ومدرب كوت ديفوار

استغرق جناح مانشستر يونايتد أماد ديالو بعض الوقت ليصبح لاعباً أساسياً في أولد ترافورد، لكنه يزدهر الآن تحت قيادة مايكل كاريك. كما يُعد مهاجم برايتون السابق سيمون أدينغرا عنصراً أساسياً في أسلوب هجوم الفريق. ويلعب لاعب موناكو حالياً في فرنسا على سبيل الإعارة قادماً من سندرلاند.

وفي خط الوسط، يُعد لاعب الوسط في الأهلي فرانك كيسي محور الفريق. ويُعتبر نجم سبورتينغ لشبونة أوسمان ديوماندي أحد أكثر المدافعين الشباب إثارة في عالم كرة القدم. أما زميله الذي يحمل نفس الاسم، يان ديوماندي، الذي لا يزال في التاسعة عشرة من عمره، فهو أحد أكثر الجناحين المرغوبين في أوروبا. ومن المتوقع أن يغادر نادي آر بي لايبزيغ هذا الصيف مقابل مبلغ مالي ضخم.

تولى إيميرس فاي المسؤولية بشكل كامل عقب فوز منتخب كوت ديفوار الفوضوي بكأس الأمم الأفريقية 2023، وحوّل المنتخب الإيفواري إلى فريق أكثر موثوقية دفاعياً. اتجه فاي نحو تشكيلة دفاعية أكثر انضباطاً، حيث يُعد المدافع المركزي إيفان نديكا أحد الركائز الأساسية.

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التشكيلة المتوقعة لكوت ديفوار

فوفانا؛ سينغو، كوسونو، أغبادو، كونان؛ كيسي، سانغاري، أولاي؛ أماد، بوني، ديوماندي.

التشكيلة المتوقعة لكوراكاو

روم؛ برينيت، غاري، أوبيسبو، فلورانوس، فونفيل؛ تشونغ، كومينينسيا، باكونا، باكونا؛ لوكاديا.

قائمة كوراكاو المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: تيريك بوداك (SC تيلستار)، تريفور دورنبوش (VVV-فينلو)، إلوي روم (ميامي إف سي).

المدافعون: ريشيدلي بازوير (كونياسبور)، جوشوا برينيت (كايسريسبور)، روشون فان إيما (آر كي سي فالويك)، شيريل فلورانوس (بي إي سي زفول)، ديفيرون فونفيل (إن إي سي نيميغن)، جوريين غاري (نادي أبها)، أرماندو أوبيسبو (بي إس في أيندهوفن)، شوراندي سامبو (سبارتا روتردام).

لاعبو الوسط: جونينيو باكونا (فولندام)، لياندرو باكونا (إغدير)، ليفانو كومينينسيا (زيورخ)، كيفن فيليدا (دن بوش)، أرجاني مارثا (روثرهام يونايتد)، تايريس نوسلين (تيلستار)، غودفريد روميراتو (آر كي سي فالويك).

المهاجمون: جيريمي أنتونيس (إيه إي كيفيسيا)، تاهيث تشونغ (شيفيلد يونايتد)، كينجي غوري (مكابي حيفا)، سونتي هانسن (ميدلزبره)، جيرفان كاستانير (نادي تيرينغانو)، براندلي كواس (نادي فولندام)، يورغن لوكاديا (نادي ميامي)، جيرل مارغاريثا (نادي بيفرين).

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تشكيلة كوت ديفوار المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: يحيى فوفانا (ريزسبور)، محمد كوني (شارلروا)، ألبان لافونت (باناثينايكوس).

المدافعون: إيمانويل أغبادو (وولفرهامبتون واندررز)، كريستوفر أوبيري (إسطنبول باشاك شهير)، أوسمان ديوماندي (سبورتينغ)، غويلا دو (راسينغ ستراسبورغ)، غيسلين كونان (جيل فيسنتي)، أوديلون كوسونو (أتالانتا)، إيفان نديكا (روما)، ويلفريد سينغو (غالطة سراي).

لاعبو الوسط: سيكو فوفانا (ستاد رين)، بارفيت غياغون (شارلروا)، فرانك كيسي (الأهلي)، كريست أولاي (طرابزونسبور)، إبراهيم سانغاري (نوتنغهام فورست)، جان-ميكايل سيري (إن كيه ماريبور).

المهاجمون: سيمون أدينغرا (AS موناكو)، أنجي-يوان بوني (إنتر ميلان)، أماد ديالو (مانشستر يونايتد)، أومار دياكيتي (سيركل بروج)، يان ديوماندي (آر بي لايبزيغ)، إيفان جيساند (أستون فيلا)، نيكولاس بيبي (فياريال)، بازومانا توري (هوفنهايم)، إيلي واهي (نيس).

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أخبار الفريق والتشكيلة

لم يبلغ مدرب منتخب كوت ديفوار إيميرس فاي عن أي إصابات أو حالات إيقاف قبل هذه المباراة. لم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة، على الرغم من أنه من المتوقع أن يختار فاي تشكيلة قوية مع اقتراب الفريق من التأهل. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تتضح الصورة بشأن تشكيلة الفريق.

كما لا توجد أي معلومات عن إصابات أو حالات إيقاف مدرجة في البيانات المتاحة عن مدرب كوراكاو، ديك أدفوكات. ولم يتم الإعلان عن تشكيلة مؤكدة قبل مواجهة فيلادلفيا. وستتبع المزيد من أخبار الفريق في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

النتائج

تصل كوت ديفوار إلى فيلادلفيا بعد أن حققت أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 1-0 على الإكوادور في 14 يونيو، بفضل هدف أماد ديالو في الدقيقة 90. وقبل ذلك، فازت كوت ديفوار على فرنسا 2-1 في مباراة ودية يوم 4 يونيو، وهزمت اسكتلندا 1-0، وسحقت جمهورية كوريا 4-0 في مارس. وجاءت هزيمتها الوحيدة في تلك السلسلة أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية، حيث خسرت 3-2 في يناير. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت "الفيلة" تسعة أهداف واستقبلت ستة.

أما سجل كوراكاو الأخير فيروي قصة مختلفة تمامًا. فقد خسر فريق أدفوكات أربع مباريات من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وكان فوزه الوحيد هو الفوز 4-0 في مباراة ودية أمام أروبا في 7 يونيو. وبدأ الفريق مشواره في كأس العالم بهزيمة 7-1 أمام ألمانيا في 14 يونيو، وقبل انطلاق البطولة خسر 4-1 أمام اسكتلندا، و5-1 أمام أستراليا، و2-0 أمام الصين. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت كوراكاو خمسة أهداف واستقبلت 18 هدفًا.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات السابقة بين كوراكاو وكوت ديفوار. وتعد هذه المباراة ضمن المجموعة E في فيلادلفيا أول لقاء بين البلدين على مسرح كأس العالم.

الترتيب

في المجموعة E، تحتل كوت ديفوار حالياً المركز الثاني في الترتيب، بينما تحتل كوراكاو المركز الرابع قبل خوض هذه المباراة الأخيرة في دور المجموعات.