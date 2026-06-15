أثار كيسوكي هوندا الدهشة، يوم الأحد، بصفته معلقًا على مباراة هولندا واليابان (2-2)؛ حيث أدلى صانع الألعاب السابق للعملاق الإيطالي ميلان ببعض التصريحات الغريبة؛ بخصوص كودي جاكبو ودينزل دومفريس، بالإضافة إلى تقنية الفيديو "فار" وفترات الراحة خلال اللقاءات.

وقال هوندا؛ الذي تم التعاقد معه كمعلق مشارك للتلفزيون الوطني الياباني: "هل أوقفوا المباراة من أجل هذا؟.. لماذا يفعلون ذلك؟.. يا له من هراء".

وأضاف اللاعب الياباني السابق الذي كان يطلق على تقنية الفيديو المساعد "فار"، اسم "VTR" باستمرار: "هل مرّت 40 دقيقة فقط.. مشاهدة المباريات في كأس العالم هذه مملة للغاية؛ إنها تجعلني متوترًا، ولا أستطيع مشاهدتها أكثر من ذلك".

كما تعرض جاكبو، نجم منتخب هولندا الأول لكرة القدم، لانتقادات لاذعة من هوندا؛ حيث قال عنه: "من هذا اللاعب؟ إنه يزعجني!.. كيف يمكن أن يبلغ طول جناح 1.93 متر؟! بربك".

وتابع: "في هولندا.. الأمر يقتصر على جاكبو واحد، جاكبو اثنان، جاكبو ثلاثة، فرينكي دي يونج أربعة؛ ألا يوجد لدى الهولنديين لاعبو كرة قدم آخرون؟، حتى مقاعد المراحيض لديهم عالية للغاية!".

ولم يكن هوندا معجبًا أيضًا بدومفريس، ظهير أيمن منتخب هولندا، والذي لم يكن يعرفه على الإطلاق؛ حيث أندهش عندما علم أنه لعب لسنوات في نادي إنتر الإيطالي، قبل الاتفاق مع العملاق الإسباني ريال مدريد.