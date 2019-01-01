كودرادو: بارزالي سبب تألقي

الكولومبي يبدع في مركز الظهير الأيمن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب يوفنتوس، عن الأسباب التي دفعته للتألق رفقة فريق في اللقاءات الأخيرة بمركز الظهير الأيمن.

واتجه ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، للاعتماد على كوادرادو في خط الدفاع بعد إصابة الظهيرين دانيلو وماتيا دي تشيليو.

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وقال كوادرادو مع "سكاي": "منذ فترة الإعداد وأنا أتدرب على مركز الظهير، يمكنني التحسن بعد، ومع وصول بارزالي الذي يضغطني".

وأضاف: "بارزالي إضافة كبير بخبرته للفريق، يعلمني الكثير بخصوص هذا المركز ويساعدني على التحسن، أريد تقديم الأفضل".

وختم: "سعيد بما قدمناه، الرغبة مهمة، بداية صعبة ولكن نحن نتحسن ونحاول تطبيق كل ما يطلبه مننا المدرب".

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يوفنتوس فاز مساء الأربعاء على باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة بمشاركة كوادرادو ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الأبطال.