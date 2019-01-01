كوتينيو يعطي مانشستر يونايتد جوابًا نهائيًا على طلب خيانة ليفربول

أفادت تقارير إنجليزية، بأن لاعب وسط برشلونة والمنتخب البرازيلي فيليب كوتينيو، أعطى إدارة مانشستر يونايتد جوابًا نهائيًا على طلب نقله من "كامب نو" إلى "أولد ترافورد" في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعاني صاحب الـ27 عامًا الأمرين، منذ انتقاله من ليفربول إلى معقل الكتلان في شتاء 2018، حيث فشل على مدار عام ونصف في تقديم الصورة المذهلة التي كان عليها في "أنفيلد روود".

واكتفى الدولي البرازيلي بتسجيل 11 هدفًا من مشاركته في 54 مباراة في مختلف مسابقات الموسم المنقضي، ثلثها كبديل، ما ضاعف الشكوك حول مستقبله مع البلو جرانا أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بعد ظهور أسماء بحجم وثقل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، يطمعان في إحياء مسيرة اللاعب.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن كوتينيو راحل لا محالة عن برشلونة هذا الصيف، حتى لو أنهى حملته مع السيليساو في كوبا أمريكا بشكل مثالي، وذلك استنادًا لمصدر داخل النادي، أكد أن الإدارة اتفقت مع المدرب ارنستو فالفيردي على بيع كوتينيو بأفضل عائد مادي قبل غلق النافذة الصيفية.

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#ميركاتو_جول pic.twitter.com/jMi7iMQQzr — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 17, 2019

ولفتت الصحيفة، أن الشاب البرازيلي أبلغ المسؤولين في مانشستر يونايتد بقراره النهائي بشأن عودته إلى البريميرليج عبر بوابة "مسرح الأحلام"، والقرار هو الاعتذار عن العرض والفكرة بُرمتها، وذلك احترامًا لمشاعر جماهير الريدز، أو بالأحرى يرفض خيانة ناديه السابق.

وقالت الشبكة، إن وكلاء اللاعب يتفاوضون في الوقت الراهن مع مسؤولي باريس سان جيرمان، للاتفاق حول البنود الشخصية في عقده، قبل التقدم بطلب رسمي لضمه من برشلونة، وذلك على الرغم من توتر العلاقة بين الناديين، منذ صفقة البرازيلي الآخر نيمار جونيور، الذي خطفه "إلبي إس جي" مقابل تسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده -222 مليون يورو- في صيف 2017.