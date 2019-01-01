كوتينيو يعزز تقدم برشلونة ويُنهى صيامه التهديفي

البرازيلي يسجل بعد غياب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

انهى البرازيلي فيليب كوتينيو، صيامه التهديفي وعزز من تقدم برشلونة في مواجهة ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في الشوط الأول من تسجيل هدفين، الأول عن طريق ميسي ثم كوتينيو، ليسهل المهمة من أجل التأهل للدور المقبل.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بدون أهداف في الأراضي الفرنسية، ليتأجل الحسم للقاء الإياب.

وأصبح هدف البرازيلي، هو الأول له في أي مسابقة بقميص الفريق الكتالوني منذ أكتوبر 2018.

🎯 هدف كوتينيو الذي سجّله الآن في مرمى ليون هو الأول له في الأبطال منذ أكتوبر 2018 👏#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/t0xKCU2WBI — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

ورفع البرازيلي رصيده إلى 9 أهداف، في 39 مباراة بقميص البلاوجرانا.

وأنضم صانع الألعاب البالغ 26 عامًا، لصفوف برشلونة يناير 2018، ليخض الموسم الماضي 25 مباراة بالدوري ويسجل 4 ويصنع 2.