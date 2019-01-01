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دوري أبطال أوروبا

كوتينيو يعزز تقدم برشلونة ويُنهى صيامه التهديفي

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Aitor Alcalde/Getty
البرازيلي يسجل بعد غياب
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

انهى البرازيلي فيليب كوتينيو، صيامه التهديفي وعزز من تقدم برشلونة في مواجهة ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في الشوط الأول من تسجيل هدفين، الأول عن طريق ميسي ثم كوتينيو، ليسهل المهمة من أجل التأهل للدور المقبل.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بدون أهداف في الأراضي الفرنسية، ليتأجل الحسم للقاء الإياب.

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وأصبح هدف البرازيلي، هو الأول له في أي مسابقة بقميص الفريق الكتالوني منذ أكتوبر 2018.

ورفع البرازيلي رصيده إلى  9 أهداف، في 39 مباراة بقميص البلاوجرانا.

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وأنضم صانع الألعاب البالغ 26 عامًا، لصفوف برشلونة يناير 2018، ليخض الموسم الماضي 25 مباراة بالدوري ويسجل 4 ويصنع 2.

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