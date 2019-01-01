كوتينيو يعترف بتراجع مستوى وألبا مندهش من عودة زيدان

تعرف على تصريحات كوتينيو وألبا عقب فوز برشلونة على ليون دوري الأبطال

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

اعترف فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، بتراجع مستواه مؤخرًا هادفًا للتحسن فيما تحدث زميله في الفريق، جوردي ألبا، عن عودة زين الدين زيدان لريال مدريد.

كوتينيو سجل هدفًا في ليلة اكتساح ليون بخماسية لهدف ووصول البلوجرانا إلى ربع النهائي للمرة 12 على التوالي.

وقال كوتينيو في تصريحات عقب المباراة: "في الأسابيع والأشهر الماضية لم أقدم أفضل ما لديّ، لكنني أهدف إلى التطور وتحسين مستواي".

وتابع: "جئت لبرشلونة لتقديم أفضل شيء ممكن، وأعتقد أنني لعب مباراة جيدة وأتطلع لتقديم ما هو أفضل في المباريات المقبلة".

🔝 دون رونالدو بالأمس:

هاتريك في شباك أتليتكو مدريد قادت يوفنتوس إلى ريمونتادا تاريخية! ⚽️⚽️⚽️



🐐 ميسي اليوم:

هدفان ⚽️⚽️

تمريرتان حاسمتان🎯🎯



يدوران في فلك وحدهما! 🌍 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/ohPHprP140

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

من جانبه انتقد جوردي ألبا الانتقادات الموجهة لبرشلونة في وسائل الإعلام رغم المستوى الجيد الذي يقدمه النادي الكتالوني خلال الموسم الجاري بجميع البطولات.

وأوضح: "بالطبع لا أتحدث عن جمهور برشلونة ولكن هناك البعض الآخر الذي ينتقد كل ما نقدمه طوال الوقت، وليس فقط عن الموسم الجاري ولكن بصفة عامة".

وواصل: "قلت دائمًا إنني لا أحب لمدريد الفوز في أي مباراة وكنت سعيدًا بإقصائهم من البطولة وأياكس كان الأهدف وقدّم مباراتين على أعلى مستوى".

ألبا عبّر عن اندهاشه من موافقة زين الدين زيدان على العودة بعد 9 أشهر فقط من رحيله مشيرًا إلى أنّ هذ الأمر غير اعتيادي في كرة القدم.

واختتم: "ننافس على كل البطولات والمنافسة في الليجا أمر مميز كما هو الحال في دوري أبطال أوروبا. علينا في التشامبيونزليج أن نكون أكثر تركيزًا لأنّ مباراة واحدة سيئة وقد تخرج من البطولة كما حدث العام الماضي".



برشلونة يحل ضيفًا على ريال بيتيس يوم الأحد المقبل قبل فترة التوقف الدولي الأخير هذا الموسم.