كوتينيو يعتذر لجماهير برشلونة ضمنيًا بعد احتفاله المثير أمام مانشستر يونايتد

نجم برشلونة كوتينيو يتحدث عن احتفاله أمام مانشستر يونايتد عبر إنستجرام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

احتفل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد بطريقة أثارت الكثير من الجدل في أوساط الصحفيين والمشجعين.

وكان كوتينيو قد سجل هدف برشلونة الثالث أمام مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وتعرض النجم البرازيلي للكثير من الانتقادات بسبب احتفاله الذي وضع فيه إصبعيه في أذنيه وأغمض عينيه كناية على أنه لا يرى ولا يسمع ما يقال.

وبعدما تم انتقاده على خلفية الاستهزاء بجمهور برشلونة، اعتذر كوتينيو ضمنيًا وأشار إلى كون ذلك الاحتفال موجه لأشياء أخرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ أبريل ٢٠١٩

ونشر كوتينيو صورة لهذا الاحتفال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وكتب عليها: "لا يجب أن ننظر ولا نسمع للأشخاص الذين يحاولون إحباطنا"

وأضاف: "ما يفكرون فيه لا يحيدنا عن التركيز في أهدافنا، شخصيًا لم أحترام أبدًا أي شخص من هؤلاء المحبطين سواء في كرة القدم أو خارجها"

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وبهذا أشار كوتينيو إلى أن المقصود من وراء احتفاله كان الكارهون والمحبطون فقط، ولم يقصد في ذلك انتقادات جماهير برشلونة البناءة.