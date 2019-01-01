كوتينيو يرفض الرحيل عن برشلونة معارًا

مستقبل كوتينيو ضبابيًا في برشلونة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

رفض فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

برشلونة يخطط للتخلي عن البرازيلي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لأحد الفرق قبل غلق سوق الانتقالات.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ كوتينيو يرفض تمامًا فكرة الإعارة خلال الصيف الجاري ويفضل البقاء في صفوف برشلونة.

وأوضحت أنّ التقارير الصحفية تحدثت عن رغبة أرسنال في استعارة اللاعب لكن مصدر مقرب من المدفعجية نفى الاهتمام بصاحب الـ 27 عامًا.

برشلونة كان ينتظر عرضًا من تشيلسي لجلب كوتينيو خلفًا لإيدين هازارد، ولكن حرمان البلوز من التعاقدات أوقف الصفقة، كما أنّ مانشستر يونايتد وليفربول لم يقدما عرضًا للفريق الكتالوني.

ورغم أنّ رغبة كوتينيو هي العودة للبريميرليج حال رحل عن برشلونة لكن يبدو أن الأمور معقدًا، إذ يُغلق سوق الانتقالات في إنجلترا بعد 4 أيام فقط.

وقد ينضم اللاعب إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية مع نيمار دا سيلفا.