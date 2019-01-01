كوتينيو يحذف برشلونة من حسابه على انستجرام

هل بدأ كوتينيو رحلته للخروج من برشلونة؟

حذف فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، صفة انتمائه للنادي الكتالوني من على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

التقارير الصحفية تشير إلى أنّ كوتينيو معروض للبيع خلال الصيف الجاري بعد التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد والتفاوض لضم نيمار من باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ كوتينيو حذف "لاعب برشلونة" من حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" مما يمهد لإمكانية الرحيل عن النادي الكتالوني.

وأوضحت أنّ وكيل أعمال كوتينيو أكد رغبة صاحب الـ 27 عامًا في الاستمرار في كتالونيا وعدم الرحيل خلال الصيف الجاري.

كما أكدت الصحيفة على أن ليفربول وباريس سان جيرمان يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة لا يمانع بيع اللاعب مقابل 100 مليون يورو فقط.