كوتينيو وآرتور يعلقان على شائعات اقتراب نيمار من برشلونة

تعرف على تصريحات كوتينيو وآرتور حول إمكانية انضمام نيمار إلى النادي الكتالوني

أعلن فيليبي كوتينيو وأرتور ميلو، لاعبا برشلونة والمنتخب البرازيلي، دعمهما لانضمام نيمار من باريس سان جيرمان إلى النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب نيمار من الرحيل عن سان جيرمان وإمكانية العودة للبلوجرنا.

وقال كوتينيو في تصريحات لصحيفة "ماركا" : "اللعب بجوار نيمار أمر رائع، إنّه لاعب عظيم ورغم أنني لا أعرف ما يحدث ولكني سأكون سعيدًا للغايى لو تشاركنا في غرفة الملابس".

من جانبه علّق أرتور على شائعات اقتراب نيمار من البلوجرانا بقوله: "بالطبع أتمنى حدوث ذلك لأنّه لاعب رائع ولاأعتقد أنني الوحيد الذي يتمنى ذلك بل الجميع".

وقد يدفع كوتينينو ثمن عودة نيمو إلى برشلونة، إذ تشير التقارير الصحفية إلى أنّ لاعب ليفربول السابق قد يدخل ضمن الصفقة.

صاحب الـ 27 عامًا لعب لبرشلونة بين 2013 و2017 وحقق 10 بطولات مسجلًا 105 هدفًا.