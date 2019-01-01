كوتينيو وآخرون.. أبرز البدائل المتاحة لديمبيلي أمام ليون

كوتينيو ومالكوم ورافينيا، أبرز البدائل المتاحة لفالفيردي من أجل تعويض غياب ديمبيلي عن مواجهة برشلونة وأوليمبيك ليون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح عثمان ديمبيلي خارج قائمة برشلونة المستدعاة لمواجهة أوليمبيك ليون مساء الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وشعر عثمان ديمبيلي بانزعاجات على مستوى الركبة خلال مواجهة برشلونة الأخيرة في الدوري الأسباني أمام ضيفه رايو فايكانو السبت الماضي.

وعلى خلفية هذه الإصابة، فإنه من المرجح أن يغيب ديمبيلي عن مواجهة أوليمبيك ليون، نظرًا لأنه يحتاج المزيد من الوقت من أجل التعافي من إصابته.

وحسب ماركا، فإن إرنستو فالفيردي لم يستقر بعد على الطريقة المثلى لتعويض غياب الجناح الفرنسي الشاب عن المواجهة المنتظرة مساء الأربعاء.

طيب لو قلنا 👇



"ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو ليو"



من أول شخص سيخطر في بالك -غير ليو طبعًا- 😅

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مارس ٢٠١٩

ولكن ماركا وضعت عدة بدائل ستكون متاحة أمام فالفيردي، كان أبرزها الإبقاء على الرسم التكتيكي كما هو مع استبدال ديمبيلي بفيليبي كوتينيو.

ومن الممكن أن يلجأ فالفيردي للحل الذي لجأ له في مواجهتي إنتر ميلان وريال مدريد المتتاليتين في نوفمبر الماضي، حيث لعب بتشكيلة 4/4/2 الماسية بغياب ميسي وتعويضه برافينيا ألكانتارا كلاعب رقم 10.

وقد يكون الحل الأخير في التعويل على النجم البرازيلي الشاب مالكوم والقادم من بوردو الفرنسي، نظرًا لأنه قادم من الدوري الفرنسي ويعرف أوليمبيك ليون جيدًا.

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يذكر أن، مواجهة برشلونة أمام أوليمبيك ليون في لقاء الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف على ملعب الجيرلاند الخاص بالفريق الفرنسي.