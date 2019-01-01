كوتينيو معترفًا: لا أعرف حقيقة مستقبلي في برشلونة

اللاعب البرازيلي يصف المزيد من الوقود على النار بخصوص أخبار رحيله عن برشلونة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف فيليبي كوتينيو بأن مستقبله في برشلونة مجهول تمامًا، ليصب بذلك المزيد من الوقود على النار فيما يخص أخبار رحيله عن الفريق هذا الصيف.

صاحب الـ27 عامًا ارتدى القميص الكتالوني في يناير 2018، لكنه خلال عام ونصف لم يُقدم الأداء المتوقع والموازي للثمن الذي دفعه برشلونة لضمه، والمقدر بـ140 مليون يورو.

وقد أثيرت هذا الصيف عدة تقارير عن إمكانية رحيله، سواء إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان، ولم يُخف اللاعب حقيقة غموض مستقبله في ملعب كامب نو.

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إذ قال "لدي عقد مع برشلونة، أردت دومًا النجاح في هذا النادي، لكني مركز تمامًا الآن هنا مع البرازيل، وبخصوص مستقبلي مع البارسا فلا أعلم ما الذي سيحدث".

"الكثير من الأشياء التي تُكتب في الإعلام هي ببساطة غير حقيقية، لكن بالنسبة لأننا لا نعلم حاليًا ما الذي سيحدث بخصوص مستقبلي، فهذا حقيقي".

لاعب ليفربول السابق أكد أن موسمه الأخير مع البارسا لم يكن جيدًا، لكن موضحًا في نفس الوقت أنه تعلم منه جيدًا، مضيفًا حول تواجده مع البرازيل في كوبا أمريكا "نفس المسؤولية موجودة هنا مع البارسا، أن نُظهر نفس الالتزام لنكون قادرين على اللعب".

"سواء كان الموسم جيدًا أم سيئًا، فهذا لا يغير شيئًا من حقيقة أن رغبتي هي دائمًا الفوز، بل ربما سوء الموسم يجعلها أكبر".

وأخيرًا قال كوتينيو عن إمكانية عودة نيمار للبارسا "المؤكد أن انضمام الأسماء الكبيرة دومًا ما يكون جيدًا لفريق يريد الفوز".

يُذكر أن البرازيل تأهلت لدور الـ8 من كوبا أمريكا وستواجه باراجواي.