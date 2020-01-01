كوتينيو: سأظل ممتنًا لليفربول، ولا أعلم إذا كنت سأعود

فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة يلمح لإمكانية العودة لليفربول في المستقبل، ويعرب عن أمله النجاح في الفريق الكتالوني.

ألمح اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم فريق برشلونة إلى إمكانية العودة لصفوف ليفربول في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أنه سيبقى ممتنًا للفريق الإنجليزي دائمًا.

وقال كوتينيو: "الدوري الإنجليزي هو واحد من أكثر الدوريات حماسًا في العالم بالوقت الحالي".

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وأضاف: "الحصول على الفرصة لتمثيل فريق مثل ليفربول كان أمرًا مذهلًا بالنسبة لي وسأظل ممتنًا لذلك للأبد".

وأكمل: "من المستحيل أن أحدد إذا ما كان من الممكن أن أعود هناك في المستقبل أم لا".

وأنهى تصريحاته: "في الوقت الحالي لدي هدف واحد وهو النجاح مع برشلونة وتقديم أفضل ما لدي".

جدير بالذكر أن كوتينيو كان قد ترك برشلونة في الموسم الماضي في فترة إعارة أمضاها مع بايرن ميونخ الألماني.