كوتينيو: تراجع النتائج؟ برشلونة في طور التجديد

تذبذب ما بين المحلي والأوروبي للفريق الكتالوني

رد فيليبي كوتينيو على الانتقادات بحقه شخصياً وفريق برشلونة جماعياً في الآونة الأخيرة وقال إن السبب هو عملية التغيير التي يمر بها النادي الموسم الجاري.

وخسر برشلونة من قادش مطلع الأسبوع لحساب الدوري المحلي، ليستمر في تذبذب النتائج بين الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا التي يتصدر بها مجموعته.

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وقال كوتينيو في المؤتمر الصحفي: "هي مباراة هامة غداً وعندما تأتي من هزيمة تريد الفوز بتلك المباريات".

وأضاف: "النقد لا يحزنني، أنا تحسنت كثيراً على المستوى الذهني وهذا مهم في فريق مثل برشلونة لأن المتطلبات كبيرة للعب هنا، ولكن أعرف أن المستوى عموماً لم يكن الأفضل مؤخراً".

واستمر البرازيلي: "نحن في مرحلة من التطوير والتجديد، المدرب تغير وكذلك لاعبين، يجب الصبر، تحسنت شخصياً ليس فقط على المستوى الذهني ولكن البدني كذلك".

وعن تصريحات نيمار الأخيرة بخصوص ليونيل ميسي: "لا أفكر في العام المقبل، فقط في الحاضر، أحب بالتأكيد اللعب مع الأفضل في العالم".

ويتصدر برشلونة مجموعته على حساب يوفنتوس بالعلامة الكاملة قبل لقاء الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "كامب نو".