برشلونة يحاول إنهاء صفقة كوتينيو سريعًا

غلق سوق الانتقالات في انجلترا يعقد مسألة رحيل كوتينيو عن برشلونة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يسعى نادي برشلونة الإسباني لإتمام صفقة رحيل فيليبي كوتينيو عن الفريق قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا غدًا، الخميس.

برشلونة حاول التخلص من كوتينيو خلال الصيف الجاري في أكثر من مناسبة إلا أنّ عدد من الفرق رفضت الحصول على اللاعب.

وعلم Goal أنّ إيريك أبيدال، القائم بأعمال المدير الرياضي في برشلونة، يتواجد حاليًا في مدينة ميامي الأمريكية وفي تواصل مستمر مع إدارة توتنهام للحصول على كوتينيو.

ويخطط البلوجرانا لإعارة البرازيلي إلى السبيرز لموسم واحد مقابل مبلغ يتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو دون إضافة بند أحقية الشراء.

ويحاول النادي الكتالوني التخلص من راتب صاحب الـ 27 عامًا تحسبًا لضم مواطنه نيمار من باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي كان يرغب في جلب كوتينيو لخلافة إدين هازارد ولكن حرمان البلوز من التعاقدات أفسد الصفقة.

كما رفض باريس سان جيرمان مبادلة نيمار باللاعب وفشل البلوجرانا في إعارته إلى أرسنال أو ليفربول.