كوتينيو: أتمنى الاستمرار في بايرن ميونخ

البرازيلي معار من صفوف برشلونة

تمنى فيليبي كوتينيو، نجم بايرن ميونخ البرازيلي، يتمنى الاستمرار في صفوف الفريق بعد انتهاء إعارته الحالية من برشلونة.

وانتقل كوتينيو إلى البافاري الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، مع بند بأحقية الشراء للفريق الألماني مقابل 120 مليون يورو.

وقال كوتينيو في تصريحات مع "بيلد": "أشعر بحالة طيبة، ولكن يجب أن ألعب بشكل أفضل، أريد أن ألعب بشكل أفضل".

وأتبع: "الخطة الموضوعة هي أن أبقى هنا لعام واحد، وتركيزي منصب على تلك الفترة حالياً".

وختم: "ولكن إذا استمرت الأمور على ما يرام، فأتمنى الاستمرار والبقاء مع بايرن ميونخ".

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وشارك كوتينيو كبديل في الهزيمة التي تلقاها بايرن ميونخ مساء السبت من باير ليفركوزن بهدفين مقابل واحد لحساب البوندسليجا.

ولعب البرازيلي حتى الآن 12 مباراة مع بايرن في الدوري، مسجلاً ثلاث أهداف وصانعاً مثلها.