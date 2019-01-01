كوتينيو يفسر سبب احتفاله أمام مانشستر يونايتد

تعرف على تصريحات كوتينيو حول احتفاله الأخير

كشف فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، السبب وراء احتفاله أمام مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتغطية أذنه.

كوتينيو يتعرض للعديد من الانتقادات في برشلونة كما تلقى صافرات الاستهجان في مباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني مساء أمس، السبت.

وقال البرازيلي في تصريحات لقناة "كوكو" على يوتيوب: "أنا دائمًا احترم كل شخص وأقدر الجميع ولم أقصد إهانة أحد بهذا الاحتفال".

وأوضح: "ما قصدته هو أنني لا أستمتع لكل هؤلاء الذين يحاولون تشتيتي ومنعي من التركيز في تقديم أفضل ما لدي لأجل الفريق ومساعدة زملائي".

لاعب ليفربول السابق اعترف بأنه كان متوترًا للغاية حينما قابل ليونيل ميسي للمرة الأولى كما أنّه أحبّ برشلونة بسبب رونالدينيو.

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واختتم: "كنت أعرف أنني قد أعود لمواجهة فريقي السابق. سوف تكون مباراة خاصة للغاية بالنسبة لي في نصف النهائي".

كوتيينو سجل هدفًا في مباراة مانشستر يونايتد ليساهم في وصول النادي الكتالوني إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2015.

وسوف يعود كوتينيو ولويس سواريز لمواجهة ليفربول في نصف النهائي على أن تكون مباراة الذهاب يوم الأول من مايو في "كامب نو" والإياب في السابع من الشهر ذاته على ملعب أنفيلد.