كوتروني يجري الفحص الطبي في ولفرهامبتون

اللاعب على وشك إتمام الانتقال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يجري المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني الفحص الطبي تمهيداً لإتمام انتقاله من ميلان إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان كوتروني -21 عاماً- قد سافر إلى إنجلترا أمس للخضوع لهذا الفحص، تمهيداً للإعلان الرسمي.

المهاجم الذي نشأ بين صفوف الروسونيري، سيوقع عقداً مدته 4 سنوات مع النادي الإنجليزي الذي أنهى الموسم في المركز السابع.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن راتب اللاعب سيتم مضاعفته في إنجلترا، حيث سيتقاضى مليوني يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن الصفقة تقدر قيمتها بـ18 مليون يورو بحسب ما ورد في الأنباء، لتصل إلى 22 مليون يورو بحساب الإضافات.