كوتروني: سأظل أحب جماهير ميلان للأبد

كوتروني لم ينسَ ميلان بعد الانتقال إلى وولفرهامبتون

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال المهاجم الإيطالي الشاب باتريك كوتروني إنه سيظل محبًا وعاشقًا لميلان وجماهيره مهما كان ناديه وأيًا كان اسم فريقه.

وكان كوتروني قد انتقل رسميًا إلى وولفرهامبتون الإنجليزي في صفقة بلغ مقابلها المادي نحو 22 مليون يورو.

وجاءت الصفقة بشكل مفاجئ، حيث لم يكن الكثيرون ينتظرون رحيل المهاجم الإيطالي الشاب عن صفوف الروسونيري في الوقت الحالي.

وحول ذلك، قال كوتروني إنه سيظل عاشقًا لميلان إلى الأبد، وأن رحيله عن صفوف الفريق لن يغير شيئًا من مشاعره تجاه النادي وجماهيره.

وأضاف: "عشت 12 عامًا هنا لعبت خلالها في مختلف الفئات السنية للنادي، وفي كل مرحلة من حياتي حظيت بكل الحب والدعم من الجميع"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 29, 2019

وتابع: "تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ستحتفظ ببريقها نظرًا لقوة هذا الدوري واختلافه عن أي مسابقة أخرى، أتمنى تحقيق النجاح المنتظر"

وذكرت "ميلان نيوز"، أن اللاعب ستضاعف راتبه في بلاد الضباب، كونه سيتقاضى مليوني يورو في الموسم، أي ضعف ما يتقاضاه الآن مع ميلان.

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يذكر أن كوتروني قد لعب مع ميلان لمدة 12 عاماً، وذلك بعد تدرجه في الفئات العمرية للروسونيري على مدار السنوات الماضية.