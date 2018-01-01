كوتروني: أنا أتعلم من هيجواين

مهاجم ميلان الشاب كوتروني ينهال بالمديح على زميله هيجواين

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال باتريك كوتروني مهاجم ميلان الشاب بالمديح على زميله في الفريق جونزالو هيجواين وأشاد بالمجهود الذي يبذله في تدريبات الفريق.

ويخوض الأرجنتيني هيجواين موسمه الأول في قلعة سان سيرو على سبيل الإعارة من فريق يوفنتوس، ولكنه يتعرض للانتقادات حاليًا بعد صيامه عن التهديف في آخر ست سنوات.

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ولكن كوتروني لم يتفق مع هذه الانتقادات، وقال لصحيفة توتو ميركاتو: "وجود هيجواين بجانبي في الفريق ومزاملته في التدريب تساعدني كثيرًا".

كما أضاف مهاجم الروسونيري الشاب: "أحرص على مشاهدته دومًا في التدريبات للتعلم منه، وجوده بجانبي يطورني بكل تأكيد، أشكر مدرب الفريق جاتوزو وإدارة النادي على منحهم كل الفرص لنا للتطور".

يذكر أن ميلان المتوج بسبعة ألقاب دوري أبطال أوروبا ودع بطولة الدوري الأوروبي هذا العام من مرحلة المجموعات، في صدمة كبيرة لجماهير الفريق اللومباردي التي صبت غضبها على أغلب نجوم الفريق والجهاز الفني.