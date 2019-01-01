كوبر: نعرف جيدًا قوة أستراليا.. وسنخوض المباراة للفوز بها
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عبده الليثي فيسبوك تويتر
تحدث هيكتوبر كوبر، المدير الفني لأوزباكستان، عن مواجهة دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليًا في الإمارات العربية المتحدة.
ويواجه أوزباكستان نظيره المنتخب الأسترالي،ضمن مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية غدًا الإثنين على ملعب "خليفة بن زايد".
وقال كوبر بالمؤتمر الصحفي الخاص مباراة أستراليا: "لا مجال لارتكاب الأخطاء في مباراة الغد، فأنها مباراة في الأدوار الإقصائية".
وأضاف: "سنخوض المباراة من أجل الفوز على أستراليا، وفي نفس الوقت نعلم جيدًا ما هي قوتهم، وليس منافسًا سهلًا".
وكان صعد المنتخب الأوزبكي إلى دور الـ16 بعد تحقيق 6 نقاط ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية.