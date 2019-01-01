كوبا أمريكا | باوزا: مستوى الأرجنتين سيء لكنّه لا يزال مرشحًا

تعرف على تصريحات باوزا حول حظوظ الأرجنتين في كوبا أمريكا

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أكد إيدجاردو باوزا، المدير الفني الأسبق لمنتخب الأرجنتين، أنّ التانجو لم يقدم المستوى الذي يجعله مرشحًا للفوز بكوبا أمريكا كاشفًا طريقة توظيف ليونيل ميسي.

الأرجنتين تأهلت إلى ربع نهائي كوبا أمريكا لتضرب موعدًا مع فنزويلا.

وقال باوزا في تصريحات لموقع TyC: "الأرجنتين دائمًا منتخب مرشح في كل بطولة ولكنّه لم يظهر بالمستوى المتوقع الذي يجعله منافسًا قويًا للفوز بكوبا أمريكا".

واختتم:"ميسي يستطيع اللعب وأمامه ثنائي هجومي أو مهاجم وحيد ويمكن تطويع الخطة بأكثر من طريقة لخدمة المنتخب والاستفادة من البرغوث".

منتخب الأرجنتين لم يحقق سوى انتصار واحد فقط على قطر بينما خسر من كولومبيا وتعادل مع باراجواي.

وكان التانجو قد وصل إلى نهائي كوبا أمريكا في آخر نسختين قبل خسارة البطولة على يد تشيلي بركلات الترجيح.