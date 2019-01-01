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بطولة كوبا أمريكا

خاص | كامبياسو يتوقع الفائز بكوبا أمريكا

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Getty Images
نتائج غير متوقعة في بطولة أمريكا الجنوبية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد إستيبان كامبياسو، النجم الأرجنتيني السابق، صعوبة توقع الفائز بكوبا أمريكا في نسختها الحالية في ظل النتائج الواقعة حتى الآن.

وتواجه البرازيل الأرجنتين، بينما تلعب بيرو مع تشيلي ضمن منافسات نصف النهائي منتصف الأسبوع الجاري.

وقال كامبياسو مع "جول" على هامش لقاء ودي خيري في ماليزيا: "الجميع يملك الفرصة للفوز لأن تلك هي كرة القدم".

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وواصل: "ثلاث من الفرق الأربعة وصلت بركلات الترجيح، وهذا يوضح مدى قوة الكوبا أمريكا، كل شيء جائز في تلك البطولة".

وختم: "ليس فقط البرازيل والأرجنتين، ولكن أيضاً بيرو وتشيلي، رأينا كيف أطاحت الأولى بأوروجواي، لا نعرف ما قد يحدث".

وكانت بيرو قد أقصت أوروجواي مساء السبت بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الأوقات الأصلية.

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