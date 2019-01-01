خاص | كامبياسو يتوقع الفائز بكوبا أمريكا

نتائج غير متوقعة في بطولة أمريكا الجنوبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد إستيبان كامبياسو، النجم الأرجنتيني السابق، صعوبة توقع الفائز بكوبا أمريكا في نسختها الحالية في ظل النتائج الواقعة حتى الآن.

وتواجه البرازيل الأرجنتين، بينما تلعب بيرو مع تشيلي ضمن منافسات نصف النهائي منتصف الأسبوع الجاري.

وقال كامبياسو مع "جول" على هامش لقاء ودي خيري في ماليزيا: "الجميع يملك الفرصة للفوز لأن تلك هي كرة القدم".

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ميسي ✔️

فيدال ✔️

كوتينيو ✔️

سواريز ❌



نجوم @fcbarcelona_ara صعدوا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا ماعدا سواريز.🙄 pic.twitter.com/jO4hPxQTKY — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019

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وواصل: "ثلاث من الفرق الأربعة وصلت بركلات الترجيح، وهذا يوضح مدى قوة الكوبا أمريكا، كل شيء جائز في تلك البطولة".

وختم: "ليس فقط البرازيل والأرجنتين، ولكن أيضاً بيرو وتشيلي، رأينا كيف أطاحت الأولى بأوروجواي، لا نعرف ما قد يحدث".

وكانت بيرو قد أقصت أوروجواي مساء السبت بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الأوقات الأصلية.