كوبا أمريكا أم كوفيد أمريكا.. كورونا تضرب المنتخبات والبطولة في خطر محدق!

ضربة كبيرة للبطولة..

ضرب فيروس كورونا منتخبات أمريكا الجنوبية المشاركين في بطولة كوبا أمريكا 2021، والمقرر أن تبدأ يوم الأحد على أراضي البرازيل.

البداية كانت من إصابة 13 فردًا ببعثة منتخب فنزويلا من بين اللاعبين والجهاز الإداري بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، مما أثار ضجة كبيرة.

الآن، انضم منتخب كولومبيا إلى قائمة المصابين بكورونا، حيث أعلن الاتحاد الكولومبي إصابة عضوين من الجهاز الفني بالوباء العالمي أيضًا.

ولا يتوقع أن تتوقف الحالات عند منتخبي فنزويلا وكولومبيا، باعتبار أن البرازيل أحد أكثر البلاد حول العالم تأثرًا بالكورونا بمعدل إصابات مرتفع للغاية.

هذا ما يطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل البطولة وإذا ما كان اتحاد أمريكا الجنوبية قد يقدم على إلغائها، خصوصًا مع الجدل الذي صاحبها على مدار العام الأخير.

ضربة لكوبا أمريكا.. إصابة أحد أهم نجوم البطولة

كوبا أمريكا تأجلت لعام بسبب كورونا، ثم سُحب التنظيم من كولومبيا والأرجنتين لتفشي الفيروس، ونُقلت إلى البرازيل وسط اعتراضات كثيرة.

أحد أبرز تلك الاعتراضات كان اعتراض لاعبي البرازيل على إقامة البطولة في بلادهم الممتئلة بالكورونا، وكذلك الأرجنتين وأوروجواي وغيرهم.

الجدير بالذكر أن مباراة الافتتاح في كوبا أمريكا سوف تجمع بين منتخب البرازيل مع المنتخب الممتلئ بكورونا، فنزويلا، بالعاصمة برازيليا اليوم الأحد.