كواليس رفض بشكتاش وفرصة ذهبية بعد جراحة أوسيمين.. 8 غيابات تهدد كتيبة صلاح ضد ألانيا سبور!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

تقارير تكشف سر تفضيل النجم المصري لطرابزون وهواياته الجديدة مع الشطرنج ومشروب العيران، بالتزامن مع سفره على رأس قائمة الفريق لمواجهة ألانيا سبور وخضوع منافسه النيجيري لجراحة في الركبة.

إعلان

تصدر النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي طرابزون سبور التركي، التغطيات الإخبارية في الصحافة التركية والمصرية اليوم السبت، مع إعلان قائمة فريقه المسافرة على متن طائرة خاصة لخوض مواجهة ألانيا سبور غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي الممتاز.

وتزامن سفر قائد الفراعنة مع تقارير صحفية كشفت للمرة الأولى تفاصيل مفاوضاته السابقة مع نادي بشكتاش وعاداته اليومية الجديدة في مدينة طرابزون، في وقت تلقى فيه دفعة معنوية في سباق هدافي الدوري التركي بعد خضوع متصدر القائمة فيكتور أوسيمين لتدخل جراحي اليوم السبت.

صلاح يقود قائمة طرابزون أمام ألانيا سبور في غياب ثمانية مصابين

أعلن الموقع الرسمي لنادي طرابزون سبور في بيانه اليوم السبت قائمة الفريق المسافرة إلى مدينة ألانيا والمكونة من عشرين لاعبًا عقب اختتام التدريبات ظهر اليوم في منشآت محمد علي يلماز الرياضية تحت قيادة المدرب الألماني توماس رايس.

وكشفت صحيفة كوزي إكسبريس التركية بالتزامن مع تقرير موقع 61 ساعت التركي حول قائمة المباراة أن الفريق يفتقد في رحلة ألانيا ثمانية لاعبين دفعة واحدة بداعي الإصابة وهم فرانكولينو دجو وأرال شيمشير ورسلان مالينوفسكي وأرسيني باتاجوف وأوكاي يوكوشلو وجيهان تشاناك وتيم فولكاريلي وأونور ألب تشيفيكان، بينما شهدت القائمة عودة الرباعي سيدني لوبيز كابرال وأوموت ناير وعلي هابيش أوغلو وميتيهان ميمار أوغلو.

إعلان إعلان

ويتصدر محمد صلاح التشكيل الأساسي المتوقع للمدرب توماس رايس بجوار إرنست موتشي ونواه سافيولو خلف المهاجم بول أونواتشو، حيث يسعى الفريق لتحقيق فوزه السادس على التوالي في الدوري وكسر عقدة ملعب ألانيا المستمرة منذ فبراير 2022.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية ألانيا سبور الدوري التركي الممتاز 10:30 طرابزون سبور شاهد

سر رفض بشكتاش وشغف الشطرنج ومشروب العيران في طرابزون

وفي تقرير خاص نشره موقع 61 ساعت التركي صباح اليوم السبت تكشفت كواليس جديدة حول انتقال صلاح إلى تركيا؛ إذ أشار التقرير إلى أن نادي بشكتاش دخل في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال النجم المصري إبان رحيله عن ليفربول، غير أن صلاح فضل عرض طرابزون سبور لرغبته في الابتعاد عن صخب وضغوط المدن الكبرى والعيش في بيئة أكثر هدوءًا، وأن الأمر لم يكن يتعلق بالأموال فقط كما تم تداوله.

وأوضح التقرير أن صاحب الأربعة والثلاثين عامًا بات يقضي أوقات فراغه في طرابزون في ممارسة لعبة الشطرنج التي أصبح شغوفًا بها، كما اعتاد تناول مشروب العيران التركي التقليدي بشكل يومي، إلى جانب ممارسة رياضة المشي في الهضاب الصخرية المحيطة بمدينة طرابزون، حيث تحولت الصخرة التي جلس عليها والتقط فوقها صورة نشرها عبر حسابه الشخصي إلى مزار شهير يقصده مشجعو النادي لالتقاط الصور التذكارية.

إعلان

جراحة أوسيمين تمنح صلاح فرصة اعتلاء صدارة الهدافين

وعلى صعيد المنافسة الرقمية، منح خضوع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم جلطة سراي، لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى اليوم السبت فرصة ذهبية لمحمد صلاح لاعتلاء قمة جدول هدافي الدوري التركي الممتاز حال ما سجل ضد ألانيا سبور.

ويحتل صلاح حاليًا المركز الثالث في لائحة الهدافين برصيد ثمانية أهداف متساويًا مع إلدور شومورودوف، وبفارق هدف وحيد خلف الثنائي المتصدر فيكتور أوسيمين وجيفت أوربان، مما يجعل تسجيله في لقاء الغد أمام ألانيا سبور كفيلًا بوضعه في صدارة الهدافين مع تأكد غياب أوسيمين عن الجولة الحالية.

إعلان

تفاصيل عقد صلاح وخطة الطيران المباشر وبيان اتحاد الكرة المصري

اقتصاديًا ودبلوماسيًا، كشف موقع تي جي آر تي خبر التركي نقلًا عن وكالة الأناضول اليوم السبت تفاصيل البنود المالية في عقد محمد صلاح مع طرابزون سبور، موضحًا أن النجم المصري يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ عشرة ملايين يورو بالإضافة إلى سبعة ملايين يورو كمنحة توقيع، ونقل التقرير تصريحات السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن التي أعلن فيها العمل على تدشين خط طيران مباشر ومنتظم بين مصر ومدينة طرابزون استثمارًا للجاذبية السياحية الكبيرة التي أحدثتها صفقة صلاح.

وأشاد أحمد متين غينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى، في تصريحات خاصة اليوم السبت عبر موقع 61 ساعت التركي بشخصية صلاح وتواضعه ومواقفه الإنسانية الشجاعة.