التركي لم يجد نفسه إلى الآن مع النادي الملكي..

مزيد من التفاصيل حول حالة التركي أردا جولر نجم ريال مدريد الذي لا يجد نفسه في النادي الملكي إلى الآن، لكن هذه المرة حول سلوكيات واضحة للاعب التركي الأعسر.

التركي لم يشارك سوى في 92 دقيقة فقط هذا الموسم، لاعب فريق الشباب الذي يتم تصعيده بين الآن والآخر نيكو باز حظي بدقائق لعب أكثر منه (127 دقيقة).

وفي الوقت الذي أبدى فيه كارلو أنشيلوتي في عديد المناسبات عدم وجود مشكلات حيال اللاعب التركي، تفيد صحيفة "آس" الإسبانية بأن سلوك التركي سبب كثيرًا من مشاكله وقلة دقائق مشاركته مع الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بدأ كل شيء في مباراة ألميريا حين كان أنشيلوتي يهم بإشراكه، وحين لم يقم بذلك الأمر، عاد التركي إلى الدكة وألقى رداءه وعبر عن عضبه، الأمر الذي لم يرعه أنشيلوتي اهتمامًا كبيرًا.

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بعد ذلك كان لديه بعض المشاركات خلال دقائق معدودة من مباريات محسومة بالفعل مثل الدقائق الأخيرة في مباراة جيرونا على سبيل المثال.

اشتعل الأمر مجددًا أمام إشبيلية، حين كان أنشيلوتي يستعد لإشراكه قبل أن يحرز لوكا مودريتش هدف الفوز في الدقيقة 81، وهنا اتجه الإيطالي لخيار التحفظ وعدم المخاطرة الهجومية فأعاد جولر إلى دكة البدلاء ولم يشركه.

عبر جولر عن استيائه بوضوح من قرار أنشيلوتي، عاد إلى دكة البدلاء غاضبًا، لم يبد فرحته بعد هدف أنشيلوتي أو فوز ريال مدريد وانتهاء المباراة.

أنشيلوتي تطرق إلى الأمر دون تسمية جولر، قائلًا إن "اللاعب إن لم يفهم.. فلن يحدث أي شيء، ولست مطالبًا بتقديم تبريرات لتغييراتي".