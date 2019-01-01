كواليس الساعات الأخيرة في صفقة إيكاردي

واندا تحركت كثيراً لإنهاء تلك الصفقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات، حسم باريس سان جيرمان العديد من التعاقدات، هم سيرجيو ريكو وكيلور نافاس في حراسة المرمى، بالإضافة إلى ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

هذا الأخير وفقاً لموقع فوت ميركاتو، قد شهدت صفقته الكثير من التحولات في اللحظات الأخيرة، إذ كان اللاعب على خلاف مع ناديه الإيطالي، وقرر البقاء رغم الإقصاء الذي تعرض له، وكان أياً على وشك خوض الإجراءات القانونية ضده.

على الناحية الأخرى ظهر احتمال التعاقد مع باريس في الرمق الأخير، فوفقاً لكورييري ديلو سبورت الإيطالية، فإن واندا نارا زوجة إيكاردي ووكيلته قد غادرت برنامج تيكي تاكا للعودة إلى منزلها لإقناع زوجها بتجديد عقده مع إنتر قبل الانتقال لباريس على سبيل الإعارة.

رغم ذلك ارتطمت مساعي واندا برغبة ماورو في البقاء مع إنتر وعدم الاستسلام، لتستمر المفاوضات في الساعات الأخيرة، وتتصل واندا بالثنائي بينو وسافيني، الوكيلين وصديقي إيكاردي أيضاً.

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في النهاية اقتنع المهاجم الأرجنتيني، ولكن مع استيقاظه في اليوم الأخير، زادت شكوكه حيال الأمر، قبل أن يوقع أخيراً قبل نهاية سوق الانتقالات بقرابة ساعة.

يذكر أن الصفقة تمت مقابل 5 مليون يورو نظيراً للإعارة، مع أحقية شراء مقابل 65 مليون يورو في الصيف المقبل.