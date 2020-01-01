كواليس اجتماع حسين عبدالغني بعد أزمة النصر .. تلفظ حمدالله و"النصر فوق الجميع"

ماذا حدث في النصر عقب مشادة حمدالله والغنام

يجتمع حسين عبدالغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر، مع إدارة العالمي بسبب مشادة عبدالرزاق حمدالله مع سلطان الغنام في لقاء الرائد.

ودبت مشادة قوية بين عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام ثنائي النصر في لقاء الرائد في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، والذي فاز به العالمي بهدفين دون رد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن حسين عبدالغني سيجتمع مع إدارة النادي خلال ساعات من أجل توقيع غرامة مالية على حمدالله بسبب انفعاله على الغنام.

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وأضافت الصحيفة أن حمدالله برر لعبدالغني انفعاله خلال اجتماع بين المدير التنفيذي واللاعبين عقب اللقاء، بأنه بسبب "عدم الاحترام".

وتابعت الصحيفة في كشف الكواليس، بأن الخلاف جاء بسبب مطالبة الغنام باللعب بتعاون مع اللاعبين، وهو ما انفعل بسببه حمدالله، وأكدت المصادر أن المغربي تلفظ تجاه زميله.

وقاطع عبدالغني حمدالله خلال حديثه قائلًا: "النصر فوق الجميع"، ومن المنتظر توقيع غرامات على المغربي خلال الساعات المقبلة.