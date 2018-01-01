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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كوالياريلا يعادل رقم فييري في الدوري الإيطالي

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المخضرم الإيطالي يقدم أفضل فتراته التهديفية في مسيرته

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يواصل المهاجم الإيطالي المخضرم، فابيو كوالياريلا، تسجيل الأهداف الموسم الحالي، والتألق في قيادة هجوم سامبدوريا.

وسجل الإيطالي البالغ 35 عامًا، هدف التقدم للسامب في شباك كييفو فيرونا، مع بداية الشوط الثاني، في إطار مباريات الجولة الـ18.

ورفع قائد سامبدوريا رصيده التهديفي إلى 11 هدفًا، ليصبح في المركز الثاني في ترتيب الهدافين متساويًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وأصبح كوالياريلا، ثاني لاعب إيطالي يسجل في 8 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، منذ كريستيان فييري مع إنترناسيونالي في 2002.

وكان الدولي الإيطالي الأسبق، قد جدد تعاقده، أمس حتى 2020، ليقطع الفرصة على روما وميلان من أجل الحصول على خدماته.

لاعب نابولي ويوفنتوس الأسبق، جاءت أهدافه في المباريات الـ8 الأخيرة أمام ميلان، تورينو، جنوى، بولونيا هدفين، لاتسيو، بارما، إمبولي، كييفو فيرونا.

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