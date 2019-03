كوالياريلا يشكر ثنائي إيطاليا على ليلته السعيدة بقميص الأتزوري

أبدى فابيو كوالياريلا، مهاجم إيطاليا، سعادته بالفوز الكبير على ليشتينشتاين بسداسية دون رد.

وأصبح كوالياريلا، أكبر لاعب يسجل بقميص المنتخب الإيطالي، حيث سجل هدفين من ركلتي جزاء.

وقال مهاجم سامبدوريا عقب نهاية اللقاء: "أنها ليلة رائعة مع تسجيل هدفين، أشكر زملائي، الذين حاولوا أن أسجل الثالث في الشوط الثاني، جميعهم ساعدوني على التسجيل هذا كان رائع".

وتابع عن تحية جماهير إينو تارديني له: "أريد أن أشكر الجماهير عن التحية التي ستبقى معي للأبد في ذاكرتي، لم ألعب للمنتخب منذ وقت طويل، لذلك أن أعود وأحصل على تلك المساعدة هو شعور رائع".

وعن تسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء: "أشكر جورجينيو وبونوتشي، اللذان طلبا مني أن أسدد، رغم أنني لست اللاعب المحدد لتسديد ركلات الجزاء، وبعد ذلك في الركلة الثانية، انتظرت أن يسدد أي منهم الكرة، لكنهم قالوا لي أنها ليلتي ولابد أن استمتع بها".

