كوالياريلا يجاور مونتيلا في تاريخ سامبدوريا التهديفي

المخضرم لا يتوقف عن التسجيل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل المهاجم الإيطالي المخضرم، فابيو كوالياريلا، تسجيل الأهداف في الدوري الإيطالي.

وتلك المرة كان سبال هو ضحيته الجديدة، حيث سجل هدفين في شباك المُضيف قبل مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

ليرفع اللاعب البالغ 36 عامًا، رصيده التهديفي إلى 19 هدفًا في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي.

ومتساوياً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يواجه نابولي مساء اليوم في ختام مباريات الجولة 26.

وأصبح كوالياريلا، ثاني لاعب في تاريخ سامبدوريا، يسجل 19 هدفًا في موسمين متتاليين، منذ الإيطالي فتنتشينزو مونتيلا في موسمي 1996-97 و1997-98.

19 - Fabio Quagliarella is the second player in the Sampdoria's Serie A history able to score at least 19 goals in two consecutive seasons: the only one before him was Montella (1996/97 and 1997/98). Irresistible. — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 3, 2019

ويمتلك كوالياريلا فرصة زيادة رصيده التهديفي الموسم الحالي، وهو اللاعب الوحيد الذي يتواجد في القائمة الحالية من هدافي المسابقة تاريخيًا برصيد 146 هدفًا.

وكان كوالياريلا قد عادل رقم جابريل باتيستوتا، بالتسجيل في 11 مباراة متتالية بالدوري الإيطالي.