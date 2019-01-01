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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كوالياريلا يجاور مونتيلا في تاريخ سامبدوريا التهديفي

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Getty Images
المخضرم لا يتوقف عن التسجيل
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يواصل المهاجم الإيطالي المخضرم، فابيو كوالياريلا، تسجيل الأهداف في الدوري الإيطالي.

وتلك المرة كان سبال هو ضحيته الجديدة، حيث سجل هدفين في شباك المُضيف قبل مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

ليرفع اللاعب البالغ 36 عامًا، رصيده التهديفي إلى 19 هدفًا في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي.

ومتساوياً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يواجه نابولي مساء اليوم في ختام مباريات الجولة 26.

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وأصبح كوالياريلا، ثاني لاعب في تاريخ سامبدوريا، يسجل 19 هدفًا في موسمين متتاليين، منذ الإيطالي فتنتشينزو مونتيلا في موسمي 1996-97 و1997-98.

ويمتلك كوالياريلا فرصة زيادة رصيده التهديفي الموسم الحالي، وهو اللاعب الوحيد الذي يتواجد في القائمة الحالية من هدافي المسابقة تاريخيًا برصيد 146 هدفًا.

وكان كوالياريلا قد عادل رقم جابريل باتيستوتا، بالتسجيل في 11 مباراة متتالية بالدوري الإيطالي.

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