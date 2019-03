كوالياريلا يجاور مونتيلا في تاريخ سامبدوريا التهديفي

يواصل المهاجم الإيطالي المخضرم، فابيو كوالياريلا، تسجيل الأهداف في الدوري الإيطالي.

وتلك المرة كان سبال هو ضحيته الجديدة، حيث سجل هدفين في شباك المُضيف قبل مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

ليرفع اللاعب البالغ 36 عامًا، رصيده التهديفي إلى 19 هدفًا في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي.

ومتساوياً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يواجه نابولي مساء اليوم في ختام مباريات الجولة 26.

وأصبح كوالياريلا، ثاني لاعب في تاريخ سامبدوريا، يسجل 19 هدفًا في موسمين متتاليين، منذ الإيطالي فتنتشينزو مونتيلا في موسمي 1996-97 و1997-98.

