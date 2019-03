كوالياريلا يتخطى الجميع ويصبح أكبر من يسجل بقميص إيطاليا

أصبح المهاجم الإيطالي المخضرم، فابيو كوالياريلا، أكبر هداف في تاريخ المنتخب الإيطالي.

ويتقدم أبطال العالم 4 مرات، على ليشتينشتاين، ضمن تصفيات يورو 2020، بثلاثية نظيفة.

وسجل مهاجم سامبدوريا هدف إيطاليا الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 35، أمام مدرجات إينو تارديني في بارما.

وتفوق كوالياريلا على كريستيان بونوتشي والذي كان أكبر من سجل بقميص الأتزوري بعمر الـ35، ليتخطاه بعمر الـ36 عامًا و54 يوماً.

36 years and 54 days. Fabio Quagliarella becomes the oldest player to have ever scored for ! 🇮🇹👴 pic.twitter.com/7pK8VSJki4