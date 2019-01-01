كوالياريلا يتخطى الجميع ويصبح أكبر من يسجل بقميص إيطاليا

إيطاليا تحقق فوز سهل ومبكر قبل نهاية الشوط الأول

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبح المهاجم الإيطالي المخضرم، فابيو كوالياريلا، أكبر هداف في تاريخ المنتخب الإيطالي.

ويتقدم أبطال العالم 4 مرات، على ليشتينشتاين، ضمن تصفيات يورو 2020، بثلاثية نظيفة.

وسجل مهاجم سامبدوريا هدف إيطاليا الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 35، أمام مدرجات إينو تارديني في بارما.

وتفوق كوالياريلا على كريستيان بونوتشي والذي كان أكبر من سجل بقميص الأتزوري بعمر الـ35، ليتخطاه بعمر الـ36 عامًا و54 يوماً.

36 years and 54 days. Fabio Quagliarella becomes the oldest player to have ever scored for ! 🇮🇹👴 pic.twitter.com/7pK8VSJki4 — Goal (@goal) March 26, 2019

ويأتي في قائمة الخمسة الأوائل التي تفوق عليها مهاجم نابولي ويوفنتوس وتورينو الأسبق، أنطونيو دي ناتالي، وفابيو كانافارو، وأندريا بيرلو.

36 & 54 - Fabio #Quagliarella (36 years and 54 days) is the oldest goalscorer in the history of Italian National team. Limitless. #ItalyLiechtenstein #Italie pic.twitter.com/IbJgOlqMpK — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 26, 2019

ويقدم المخضرم، موسمًا استثنائيًا حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفًا.

وشارك كوالياريلا كبديل في لقاء الجولة الأولى وكان قريباً من تسجيل هدفًا.