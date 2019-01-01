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كوالياريلا يتخطى الجميع ويصبح أكبر من يسجل بقميص إيطاليا

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Getty Images
إيطاليا تحقق فوز سهل ومبكر قبل نهاية الشوط الأول

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أصبح المهاجم الإيطالي المخضرم، فابيو كوالياريلا، أكبر هداف في تاريخ المنتخب الإيطالي.

ويتقدم أبطال العالم 4 مرات، على ليشتينشتاين، ضمن تصفيات يورو 2020، بثلاثية نظيفة.

وسجل مهاجم سامبدوريا هدف إيطاليا الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 35، أمام مدرجات إينو تارديني في بارما.

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وتفوق كوالياريلا على كريستيان بونوتشي والذي كان أكبر من سجل بقميص الأتزوري بعمر الـ35، ليتخطاه بعمر الـ36 عامًا و54 يوماً.

ويأتي في قائمة الخمسة الأوائل التي تفوق عليها مهاجم نابولي ويوفنتوس وتورينو الأسبق، أنطونيو دي ناتالي، وفابيو كانافارو، وأندريا بيرلو.

ويقدم المخضرم، موسمًا استثنائيًا حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفًا.

وشارك كوالياريلا كبديل في لقاء الجولة الأولى وكان قريباً من تسجيل هدفًا.

 

 

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