كوارث مانشستر سيتي في شوط نورويتش الأول
خرج مانشستر سيتي من شوط المباراة الأول أمام نورويتش سيتي متأخرًا بهدفين مقابل هدف واحد، في شوط ظهرت فيه كثير من كوارث الفريق.
وتلقى مانشستر سيتي هدفين في أول نصف ساعة، قبل أن يسجل سيرخيو أجويرو هدف تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول.
وبهذين الهدفين، تلقى مانشستر سيتي ثنائية في أول نصف ساعة لأول مرة مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا منذ ديسمبر 2016 حين حدث ذلك أمام ليستر سيتي.
— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2019
ليس ذلك فقط، بل أن أرقام مانشستر سيتي السلبية استمرت بعدما سُجل في مرماه أولًا لأول مرة خلال هذا الموسم بعد 4 مباريات كان هو من يتقدم أولًا.
ومن آخر 9 أهداف تلقاها مانشستر سيتي، جاء 8 منها من ضربات ثابتة، منها 4 من ضربات ركنية، في إشارة إلى ضعف واحد لدفاع الفريق في التعامل مع الضربات الثابتة.
— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2019
وسجل نورويتش سيتي في المباراة رقم 20 تواليًا على أرضه ما بين الدوري الإنجليزي الممتاز وقبلها في دوري الدرجة الأولى مع مسابقات الكؤوس.
يذكر أن نورويتش سيتي قد واجه ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي في أول 5 مباريات في عمر الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.