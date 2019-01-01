كهربا يوضح أزمته مع رئيس الزمالك بصورة والأخير يرد

أزمة نشبت في المران، نفاها الزمالك في بيان رسمي والآن اللاعب يرد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خرج محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الزمالك، لتوضيح حقيقة المشكلة التي نشبت بينه وبين رئيس القلعة البيضاء، خلال مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.

بعض التقارير كانت قد أكدت أن هناك مشادة نشبت بين اللاعب ورئيس النادي في المران، خلال اجتماع الأخير مع اللاعبين لرفع معنوياتهم قبل لقاء القمة المقبل، تطور إلى الاعتداء على كهربا بالضرب من قبل أيمن حافظ؛ مدير الكرة.

في بيان رسمي - الزمالك يرد على أزمة كهربا مع رئيس النادي

اكتفى كهربا بنشر صورة تجمعه برئيس القلعة البيضاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، للتأكيد أن علاقته برئيس النادي على ما يرام.

فيما علق رئيس الزمالك على الصورة، كاتبًا: "حبيبي بالتوفيق، ولا تلتفت لأي شائعات من المتربصين قبل لقاء القمة".

يذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة الأهلي في القمة 117، في 30 من مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفارس الأبيض جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الشياطين الحمر، أصحاب الوصافة.