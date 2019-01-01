كهربا يهدي الفوز لمشجع الزمالك الكفيف

لفتة طيبة من اللاعب عبر تويتر

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

في لفتة طيبة، أهدى محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك المصري هدفه للمشجع الكفيف الذي يستمع إلى الراديو في ملعب المباراة.

وقال كهربا أن المشجع المعروف بالعم صلاح، ليس بحاجة لمشاهدة المباراة بل يكفي قلبه وحبه ودعمه للفريق.

بهدى هدفى اليوم والفوز لعم صلاح الكفيف اللى مش محتاج يشوفنا كفاية قلبه وحبه ودعمه لينا 👌 هو ده جمهور نادى الزمالك العظيم اللى محتاجنهم الفترة الجاية 💪⚡️❤️ pic.twitter.com/denT328dIy — mahmoud kahraba (@MKahraba) February 17, 2019

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل خالد بوطيب الهدف الأول في الدقيقة 21، فيما أضاف كهربا الثاني في الدقيقة 45+2.

على الناحية الأخرى سجل محمد بسيوني هدف الفريق البترولي الوحيد في الدقيقة 56.

يذكر أن الزمالك قد رفع رصيده إلى 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر من الزمالك، وبفارق 9 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراة أقل.