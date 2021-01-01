كهربا يكشف .. تفاصيل مشادة الشناوي وأزمة موسيماني وكواليس الرحيل من الزمالك

محمود كهربا يعرض تفاصيل رحيله عن الزمالك

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، كواليس إيقافه والغرامات التي تعرض لها مؤخرًا رفقة المارد الأحمر، بالإضافة إلى تفاصيل رحيله عن الزمالك.

كهربا انضم للأهلي بداية الموسم الجاري، قبل أن يتعرض لأكثر من عقوبة بسبب خروجه عن النص تارة، وكسر اللوائح تارة أخرى، ومؤخرًا أزمة مع موسيماني المدير الفني للفريق.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة "المحور" المصرية، عن أزمتيه مع الشناوي وموسيماني: "أزمتي مع الشناوي كانت مشادة عادية في غرفة خلع الملابس، حيث طالبني بالتحدث بطريقة أفضل، ولم تكون بسبب فيديو الانستجرام كما قيل وقتها".

وأضاف: "حدث سوء تفاهم مع موسيماني ووقعت غرامة عليّ بقيمة 200 ألف جنيه، حيث لم أصافحه عقب مباراة من المباريات كنت غاضب بسبب عدم مشاركتي لفترة طويلة".

وعن انضمامه للأهلي، قال كهربا: "لم أخطط أنني انتقل للأهلي عبر الذهاب للبرتغال أولًا، هذا لم يحدث، طلب من الزمالك 20 مليونًا في العام ولم نصل إلى اتفاق لذلك رحلت".

وتابع كهربا: "أدخلت للزمالك الكثير من الأموال وصلت إلى 84 مليون جنيه من إعارتي وأنا استفدت أيضًا من هذا، ولكنني عدت إلى بيتي".

كهربا من أبرز اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح بالكرة المصرية في الوقت الحالي ولكنه بعيد عن المشاركة بشكل مستمر مع الأهلي بالوقت الحالي.