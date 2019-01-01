كهربا يكشف أسباب البصق على جمهور الزمالك ومشادته مع أوباما

تفاصيل التحقيق مع كهربا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجرى نادي الزمالك، تحقيقًا مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأبيض، بعد قيامه بالبصق على جماهير القلعة البيضاء والمشادة مع زميله يوسف إبراهيم أوباما.

إدارة الزمالك كانت قد أعلنت عن إيقاف كهربا لأجل غير مسمى، وتوقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، بسبب ما بدر منه خلال مباراة بترو أتليتكو الأنجولي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كهربا أكد على أن بصقه على جماهير الزمالك، جاء كرد فعل على الهتافات التي وجهت ضده خلال المباراة.

في مثل هذا اليوم عام 1998.. نجح منتخب مصر بقيادة الجنرال محمود الجوهري في تحقيق كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة 🏆



ما ذكرياتك مع هذه البطولة؟ 💬 pic.twitter.com/ZDpRprhvdK — جول مصر (@goaleg) February 28, 2019

كهربا أكد على أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير الزمالك، وأنه لم يقصد على الإطلاق التطاول والخروج عن النص، ولكنه فوجئ بهتافات ضده وسباب لأسرته، وهو الأمر الذي جعله يخرج عن شعوره.

وأشار إلى أن مشادته مع يوسف إبراهيم أوباما، جاءت كموقف وانتهى سريعًا، والموضوع كان عبارة عن "نرفزة ملعب" وانتهى، وأنه تجمعه علاقات طيبة مع جميع لاعبي الزمالك.

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الزمالك تعادل مع بترو أتليتكو بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.