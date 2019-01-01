كهربا يقترب من العودة لتشكيل الزمالك الأساسي أمام نصر حسين داي

الزمالك يسعى تحقيق الفوز على نصر حسين داي الجزائري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن تغيير متوقع في تشكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نصر حسين داي، ضمن الجولة الأخيرة من كأس الكونفدرالية، غدًا الأحد، لخطف بطاقة الصعود للدور المقبل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن جروس ينوي الدفع بمحمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق، ضمن التشكيل الأساسي.

وأشارت التقارير أن جروس يفكر بالدفع بكهربا على حساب المغربي حميد أحداد، الذي بدأ مواجهتي بترو أتلتيكو وجورماهيا السابقتين.

وينوي جروس أن يحتفظ بأحداد على مقاعد البدلاء كبديل قوي يدفع به في حالة الاحتياج له خلال سير المباراة الهامة في بطولة الكونفدرالية.

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ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية، برصيد 8 نقاط، ويأتي بترو أتلتيكو ثانيًا برصيد 7 نقاط بالتساوي مع نصر حسين داي بينما يتذيل جورماهيا الترتيب برصيد 6 نقاط.