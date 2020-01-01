كهربا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة نادي مصر

الأهلي يستعد لمواجهة نادي مصر

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي مصر غدًا الأحد ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري، وتحقيق الفوز العاشر على التوالي في مشواره بالموسم الحالي بقيادة السويسري فايلر.

وتواجد الوافد الجديد محمود عبدالمنعم كهربا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة نادي مصر رغم عدم وصول البطاقة الدولية حتى الأن.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد أن دخول كهربا قائمة الأهلي تحسبصا لوصول البطاقة قبل المباراة مباشرة فإمكانية مشاركته متاحة وقتها.

اقرأ أيضًا - سيد عبدالحفيظ: كهربا سيتواجد في معسكر الأهلي لمواجهة نادي مصر

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

في الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو – محمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – وليد أزارو- صلاح محسن.