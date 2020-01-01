كهربا: رغم محاباة اتحاد الكرة للزمالك تم رفض 4 طلبات وتغريمي مع النادي البرتغالي

كهربا يكشف آخر تطورات قضيته مع نادي الزمالك.

كشف محمود عبد المنعم كهربا، جناح فريق النادي الأهلي ، عن قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تجاه قضيته ضد نادي الزمالك ، والتي طلب فيها الأخير بمعاقبة اللاعب وناديه ونادي ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي.

نادي الزمالك قام برفع قضية للاتحاد الدولي، يطلب فيها بتعويض 9 ملايين يورو، بالإضافة لمعاقبة كهربا بالإيقاف 6 أشهر، ومعاقبة النادي الأهلي ونادي أفيس.

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كهربا تحدث عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن آخر تطورات القضية حيث كتب:

"بعد التواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك والتي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 مليون يورو مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي و النادي البرتغالي صدر القرار فقط بتعويض مالي قداره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادي البرتغالي لنادي الزمالك، ورفض جميع الطلبات الأخرى".

لاعب الأهلي تابع: "رغم تقديم الاتحاد المصري للفيفا لوثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي، إلا أنني والحمد لله لم أعاقب وهذا يثبت صحة موقفي، أما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي، وإلغائها بإذن الله".

وانتقل محمود كهربا لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

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وكان كهربا لاعبًا في الزمالك، قبل انتقاله إلى أفيس البرتغالي، حيث قام بتجديد عقده، ولم يقم مسؤولي القلعة البيضاء في توثيق العقود الجديدة باتحاد الكرة المصري، ليستغل كهربا هذا الأمر ويرحل عن صفوف الزمالك.