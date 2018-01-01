تقارير - كهربا يقترب من العودة لمنتخب مصر بعد موافقة أجيري

كهربا ابتعد عن المنتخب منذ بداية عهد أجيري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أصبح محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك، قريبًا من العودة لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد ما قدمه خلال الفترة الأخيرة.

وقدم كهربا مستوى مميز مع الزمالك في الفترة الأخيرة، وساهم في حفاظ الأبيض على صدارة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، وافق على عودة كهربا للفراعنة مرة أخرى. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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كهربا.. صاعق الزمالك الهجومي!

وتأتي اقتراب عودة كهربا بعد وساطة بعض نجوم منتخب مصر الكبار، أنه نادمًا على بعض الإشارات التي وجهها للجهاز في مباراة الزمالك أمام حرس الحدود.

وأكد اللاعبين لأجيري أنه يسعى لمحو الصورة السيئة التي رسمها الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق في رأس المكسيكي.

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ومن المنتظر أن ينضم كهربا لمعسكر منتخب مصر في مارس المقبل استعدادًا لمواجهة النيجر، في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية.