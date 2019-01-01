كنو: الأشواط الإضافية صعبت المباراة

لاعب الهلال محمد كنو يتحدث عن الصعود لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر محمد كنو لاعب فريق الهلال عن سعادته بالفوز على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال كنو: "الحمدلله على الانتصار، نبارك للأمة الهلالية، الأشواط الإضافية صعبت المباراة لأنها خروج مغلوب ولا توجد فرصة للتعويض في لقاء إياب".

عمرو زكي، من لقب «أفضل من ميسي» إلى مفاوضات دمنهور!

كما أضاف لاعب الهلال: "المدرب طالبنا بمواصلة الهجوم في الأشواط الإضافية حتى أحرزنا التقدم، ثم تراجعنا للدفاع بسبب الإرهاق من ضغط المباريات المتتالية والغيابات أيضًا بسبب الإصابات، ولكن الجميع سواء كان أساسيًا أو احتياطيًا أثبت جدارته".

أما عن صافرات الاستهجان ضده من جماهير الاتفاق قال كنو: "من حقهم يزعلون، أنا ابن فريقهم القديم وأكن لهم كل الاحترام".

يذكر أن مباريات نصف النهائي ستُلعب يوم السبت الموافق السابع والعشرين من إبريل.