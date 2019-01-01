كندا والمكسيك يفتتحان الكأس الذهبية بانتصارات عريضة

الكأس الذهبية تنطلق بمباراتين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نجح المنتخبان الكندي والمكسيكي في تحقيق انتصارات عريضة على كلاً من مارتينيك وكوبا في أولى لقاءات الكأس الذهبية.

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين كوستاريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وجامايكا للمرة الأولى تاريخياً.

وفي الافتتاح، انتصرت كندا على المارتينيك برباعية نظيفة على ملعب "روز بوويل"، سجل جوناثان ديفيد الهدفين الأول والثاني، ثم أضاف جونيور هولويت وسكوت أرتفيلد البقية.

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هكذا هو حال كل مشجع عندما تقف تقنية الفيديو ضد فريقه 😠🤦‍♂️📺pic.twitter.com/vnC8GD4zW6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019



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وفي ثاني اللقاءات، حققت المكسيك فوزاً قوامه سبعة أهداف نظيفة، ونصب أرييل أنتونا نفسه نجماً بتسجيله هاتريك، وأضاف رؤول خيمينيز هدفين، وهدف لكلاً من دييجو رييس، وأليكس فيجا.

الفوزان وضعا المكسيك وكندا في صدارة المجموعة الأولى مشاركة، ولكن الأولى تتصدر بفارق الأهداف.

وتستكمل المباريات فجر الأثنين بلقاء كوستاريكا ونيكاراجوا، وهايتي أمام بيرمودا.