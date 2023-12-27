أسطورة مانشستر يونايتد يتحدث عن الأجواء..

قال باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد الأسبق مازحا إنه كان سينهي عيد الميلاد الخاص به "بالبكاء في المرحاض" إذا لم يفز مانشستر يونايتد على أستون فيلا، في وسط حالة ليفربول المنتشية التي عرج عليها أيضًا في حديثه.

شاهد الظهير السابق الليلة الماضية كيف عاد الشياطين الحمر المحبوبين من تأخرهم 2-0 في الشوط الأول ليهزم أستون فيلا 3-2 بأداء رائع في الشوط الثاني.

وقال في تصريحات لـ"أمازون برايم": "نحن نتحدث كثيرًا عن مانشستر سيتي وأرسنال، وبالطبع لدى السيتي مباراتان مؤجلتان، لكن ليفربول عاد إلى العمل بقوة، إنهم في صدارة الدوري، ولديهم هذا الثبات، ولديهم مدرب عظيم، كما ترى.. أنا محايد".

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لكنه أضاف بعد ذلك بفرح: "الآن سأبكي في المرحاض".. في إيماءة إلى أن فوز مانشستر يونايتد أنقذه من الحديث فقط عن تألق ليفربول، الغريم الكلاسيكي للمانيو في إنجلترا تاريخيًا.

وكان إيفرا قد مثل مانشستر يونايتد بعد أن قدم من موناكو في عام 2006 وحصل على مجموعة من الألقاب الهامة في تاريخ الشياطين الحمر تحت قيادة السير أليكس فيرجسون في أهم حقبة تاريخية للنادي.