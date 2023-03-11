"كنت أحاول منع فان دايك من لمس الشعار".. فيجورست يرد على اتهامه بتشجيع ليفربول

فيجورست يتبرأ من تشجيع ليفربول!

رد لاعب مانشستر يونايتد، فوتر فيجورست، على اتهام الجماهير له بتشجيع ليفربول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشر عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بفوز الأخير بسباعية، فيديو للاعب وهو يلمس شعار الفريق الخصم.

ورد فيجورست عبر بي بي سي، تبريرًا لفعله قائلًا:" كنت أحاول الوصول إلى رأس فان دايك قبل انطلاق المباراة".

وأضاف:" أعلم من المنتخب الوطني، أن فيرجيل يلمس هذه الإشارة دائمًا، وذهبت لمنعه من لمسها، لمحاولة المزح معه قبل المباراة".

وعن الادعاءات بأنه مشجعًا لليفربول، قال:" كنت دائمًا اشجع إف سي توينتي، وفخور بكوني لاعبًا بمانشستر يونايتد، ولا يمكن التشكيك في قيمة هذا النادي الرائع".

وسجل فيجورست هدفه الأول مع الشياطين الحمر، بالدوري الأوروبي، أمام ريال بيتيس، بأولد ترافورد، والتي انتهت بفوز فريقه، 4-1.