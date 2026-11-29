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أقر أندوني إيراولا بأن لاعبي ليفربول كانوا «غير دقيقين بعض الشيء»، بعدما انتهى أول ديربي ميرسيسايد له بالتعادل 1-1 أمام إيفرتون يوم الأحد. وتقدم دومينيك سوبوسلاي بهدف مبكر رائع، قبل أن يعادل جيريمي فريمبونج النتيجة بهدف في مرماه. وأكد مدرب ليفربول أن نقطة واحدة لا تكفي بعدما لم يستغل فريقه الفرص التي صنعها.

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إيراولا محبط من التعادل في الديربي

شعر إيراولا بالإحباط بعدما تعادل ليفربول مع إيفرتون 1-1 على ملعب هيل ديكنسون. ومنح سوبوسلاي ليفربول بداية مثالية بتسديدة رائعة خلال أول خمس دقائق، بعد تمريرة من فلوريان فيرتز، لكن فريمبونج حوّل ركلة حرة نفذها كيرنان ديوسبري هول إلى مرماه في منتصف الشوط الأول.

وفي حديثه إلى TNT Sports بعد المباراة، وفقًا لما نقلته سكاي سبورتس، قال إيراولا: «أعتقد أنها ليست نتيجة جيدة لنا. صنعنا أكبر عدد من الفرص للفوز بالمباراة، والنقطة الواحدة لا تكفي لنا».

«افتقدنا بعض الحيوية»

أشار إيراولا إلى افتقار فريقه للدقة، بعدما سدد ألكسندر إيساك أفضل فرصة أتيحت له خارج المرمى قبل الاستراحة. وأضاف: «لم تكن لمساتنا دقيقة. وصلنا إلى مواقف جيدة داخل منطقة الجزاء وسددنا، لكن اللمسات لم تكن دقيقة. افتقدنا بعض الحيوية.

«يمكن رؤية أثر ذلك في جودة اللمسات الأخيرة. كنا غير دقيقين بعض الشيء في التعامل مع الكرة. افتقدنا هذه الدقة، وهذا ما صنع الفارق. أتيحت لأليكس [إيساك] فرصة رائعة. من المؤسف إهدارها؛ فقد كانت فرصة جيدة لنا. أردنا الفوز».

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سوبوسلاي يشارك مدربه الرأي

وشارك سوبوسلاي، الذي تألق على ملعب هيل ديكنسون ، مدربه شعوره بالإحباط، وقال لشبكة TNT Sports: «خسرنا نقطتين. لم نقدم أفضل ما لدينا، لكنني أعتقد أننا استحققنا الفوز. سنحت لنا الفرص وكان علينا استغلالها.

«لا يمكننا السماح لهم بالعودة إلى المباراة بعد تقدمنا. سنواصل العمل. يمكننا تحقيق كل شيء. كل شيء يتطلب عملًا شاقًا، ولا يمكننا أن نكون غير دقيقين كما كنا في الشوط الأول. علينا أن نكون حاضرين من اللحظة الأولى حتى الأخيرة».

ليفربول يبقى رابعًا

أنهى التعادل سلسلة انتصارات ليفربول الأربعة المتتالية خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأبقاه في المركز الرابع بالترتيب. وسيرغب إيراولا في رد فعل سريع بعدما توقفت سلسلة انتصارات فريقه، في وقت بدا فيه أنه تعافى من خسارتين متتاليتين أمام آرسنال وفنربخشة.