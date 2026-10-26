"كنا بطيئين للغاية".. بيدري يعترف بأخطاء برشلونة بعد الخسارة المؤلمة في الكلاسيكو

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"الدوري لا يُحسم هنا"

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قدم بيدري، لاعب خط وسط برشلونة، تقييمًا قاسيًا لأداء فريقه عقب الخسارة بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو أمام ريال مدريد. وسلط الدولي الإسباني الضوء على أخطاء الشوط الأول وبطء تدوير الكرة كعوامل رئيسية وراء هذه النتيجة.

البلوجرانا يسقط رغم الانتفاضة

تعرض بيدري وبرشلونة لأول هزيمة محلية هذا الموسم، بعدما حسم ريال مدريد الفوز بنتيجة 2-1 في ملعب سبوتيفاي كامب نو. وبعد التأخر بهدف محظوظ في الشوط الأول، استعاد برشلونة توازنه بعد الاستراحة، حيث صنع بيدري هدف التعادل الذي سجله رافينيا.

ومع ذلك، باغتت هجمة مرتدة متأخرة أنهاها كيليان مبابي دفاعات برشلونة، لتضع حدًا لسلسلة انتصاراتهم التي استمرت لتسع مباريات متتالية.

ولا يزال برشلونة في صدارة الدوري الإسباني (الليجا)، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.

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"الشوط الأول كان دون المستوى"

وفي حديثه لشبكة "DAZN" عقب المباراة، لم يقدم بيدري أي أعذار لبداية برشلونة البطيئة. واعترف قائلًا: "أعتقد أننا في المجمل لم نلعب مباراة رائعة، في الشوط الأول، لم نكن في حالتنا الطبيعية؛ أعتقد أنه كان هناك الكثير من الأشياء التي كان بإمكاننا القيام بها بشكل أفضل".

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وأوضح لاعب خط الوسط: "الأهم من ذلك كله كان سرعة تناقل الكرة. لقد كنا بطيئين للغاية في الشوط الأول، وفقدنا الكرة بسذاجة في مواقف كثيرة، وأمام فريق كهذا، فإنك تدفع الثمن غاليًا".

نجم الوسط يتحسر

وأشار بيدري إلى أنه رغم تحسن أداء برشلونة بعد الاستراحة، إلا أن الفشل في التعامل مع تحول مدريد الحاسم كان مكلفًا، حيث قال: "في الشوط الثاني أدركنا التعادل وكنا نلعب بشكل أفضل، لكنهم سجلوا من هجمة مرتدة لم ندافع أمامها بشكل جيد، إنهم يمتلكون جودة هجومية عالية".

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وأضاف بيدري: "كنا نريد الفوز بالكلاسيكو أمام جماهيرنا... نغادر الملعب ونحن نشعر بالحزن، لكن يجب أن نفكر في المباراة المقبلة".

سباق اللقب الطويل

وعلى الرغم من خيبة الأمل، ذكّر بيدري الجماهير بأن سباق التتويج بلقب الدوري الإسباني لا يزال ماراثونًا طويلاً. واختتم بيدري حديثه قائلاً: "هذا الموسم طويل، ولقب الدوري لا يُحسم هنا".

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ويوجه برشلونة تركيزه الآن نحو مباراة السبت المقبلة في الليجا أمام ألافيس على ملعب سبوتيفاي كامب نو.