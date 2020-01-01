راتب ضخم.. كم يخصص كريستيانو رونالدو لصديقته جورجينا رودريجيز شهريًا؟

تعرف على الراتب الشهري الذي يمنحه كريستيانو رونالدو لصديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تفاصيل جديدة في العلاقة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وصديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن رونالدو يمنح جورجينا حوالي 80 ألف جنيه استرليني شهريًا.

وكان جورجينا قد منحت كريستيانو رونالدو سيارة مرسيدس قيمتها حوالي 93 ألف جنيه استرليني قبل أيام في عيد ميلاده الـ 35.

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وأشارت تقارير سابقة أن جورجينا تجني حوالي 6600 جنيه استرليني على كل منشور لها في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" على حسابها الذي يتابعه حوالي 16 ونصف مليون متابع.

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وتعيش جورجينا مع كريستيانو رونالدو منذ عدة سنوات ولهما معًا طفلة عمرها عامين، كما تقوم بالعناية بأبناؤه الثلاثة إيفا وماتيو وكريستيانو جونيور.

ويجني النجم البرتغالي ما يقارب الـ 26 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة فريق يوفنتوس منذ انضمامه للبيانكونيري في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يملك في الوقت الحالي 24 هدفًا رفقة يوفنتوس بالموسم الجاري في كل البطولات، وصنع ثلاثة أهداف في 29 مباراة له.