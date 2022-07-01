كم يبلغ ثمن إرلينج هالاند في الفانتازي 2022-2023؟ أسعار لاعبي مانشستر سيتي وآرسنال

هل يرتفع ثمن النرويجي مع سيل أهدافه المتوقعة؟

تعود لعبة "فانتازي بريميرليج" لموسم 2022-2023 مع تغييرات عديدة حيث سيتعين على المدربين الافتراضيين التعاطي مع واقع سعري جديد وصفقات جديدة وصلت إلى اللعبة.

إرلينج هالاند، جاك جريليتش، وبوكايو ساكا، وغيرهم من النجوم شهدوا أرقامًا مختلفة في الطرح الأولي لأسعار اللاعبين.

تمت إماطة اللثام عن أسعار لاعبي مانشستر سيتي وآرسنال ممن ينتظر أن يكون عليهم الطلب الكبير.

إرلينج هالاند ليس الأغلى بعد بين لاعبي مانشستر سيتي، لا تزال الكلمة العليا لكيفين دي بروينه، ولكن الرصيد التهديفي المجنون للنرويجي والذي يتوقع أن ينفجر في ملعب الاتحاد ينتظر أن يعطيه أرقامًا مختلفة مع تقدم الوقت في الموسم المقبل.

سعر إرلينج هالاند وأبرز لاعبي مانشستر سيتي في الفانتازي

كيفين دي بروينه: 12 مليون جنيه استرليني.

إرلينج هالاند: 11.5 مليون جنيه استرليني.

رحيم ستيرلينج: 10 ملايين جنيه استرليني.

فيل فودين: 8 ملايين جنيه استرليني.

جواو كانسيلو: 7 ملايين جنيه استرليني.

جاك جريليتش: 7 ملايين جنيه استرليني.

روبين دياش: 6 ملايين جنيه استرليني.

يعد هالاند الإضافة الأبرز لتشكيلة مانشستر سيتي، بالتأكيد سيكون المهاجم صاحب 21 عامًا من المرشحين الأكبر للتتويج بالحذاء الذهبي الموسم المقبل مع سيل الفرص التي سيصنعها له لاعبو السيتي.

أما اللاعب الفائز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي كيفين دي بروينه فهو الأكثر تأثيرًا داخل تشكيلة السيتي في الفانتازي بحدود 12 مليون جنيه استرليني، بينما لم يكن جاك جريليش الذي كلف خزائن السيتيزينس نحو 100 مليون جنيه استرليني الموسم الماضي مرضيًا بشكل يكفي لحصد أكثر من 7 ملايين جنيه استرليني.

كل من فودين وكانسيلو وروبن دياش أيضًا سيكونون من عوامل جذب اللاعبين في الفانتازي الموسم المقبل.

سعر بوكايو ساكا وأبرز لاعبي آرسنال في الفانتازي

بوكايو ساكا: 8 ملايين جنيه استرليني.

إيدي نكيتياه: 7 ملايين جنيه استرليني.

مارتين أوديجارد: 6.5 مليون جنيه استرليني.

إيميل سميث رو: 6 ملايين جنيه استرليني.

فابيو فييرا: 6 ملايين جنيه استرليني.

جابرييل مارتينيللي: 6 ملايين جنيه استرليني.

آرون رامسديل: 5 ملايين جنيه استرليني.

أسعار تشكيلة لاعبي آرسنال أيضًا تم إعلانها، كان بها تفاوت واضح في الترتيبات.

الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا البالغ من العمر 20 عامًا ينتظر أن يكون أبرز مانحي الدعم للفريق في الملعب وكذلك بالنسبة للمدربين في الفانتازي، ولذلك تم تسعيره بواقع 8 ملايين جنيه استرليني.

مارتين أوديجارد بدوره، تم منحه 6.5 مليون جنيه استرليني ستكون قيمة جيدة قياسًا لما يمكن أن يمنحه النرويجي من صناعات أهداف مميزة أو تصويبات صاروخية من الركلات الثابتة.

5 ملايين جنيه استرليني ستكون كافية للرهان على حصول رامسديل على شباك نظيفة، بينما تم تسعير الوافد الجديد فابيو فييرا بـ 6 ملايين استرليني إلى جانب زميليه سميث رو ومارتينيللي.

متى تبدأ فانتازي 2022-2023؟

ستبدأ اللعبة في يوليو 2022 قبل أن ينطلق الموسم في الدوري الإنجليزي بشكل رسمي في شهر أغسطس.

الجولة الأولى ستكون في السادس من أغسطس 2022، وعليه فسيكون هناك وقت كافٍ لدى مدربي الفانتازي لاختيار تشكيلتهم الأفضل.

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